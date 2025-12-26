UA

Удари по мосту в Маяках: Україна і Молдова погодили шляхи об'їзду

Фото: Тарас Качка, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна і Молдова домовилися про альтернативні маршрути на південь Одеської області після того, як російські окупанти завдали серію ударів по мосту в Маяках.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Він зазначив, що після атак на міст у Маяках Міністерство розвитку громад і територій, митниця і прикордонники зв'язалися з молдовськими чиновниками. За словами Качки, Кишинів відреагував миттєво.

"Ми разом із ними одразу спланували всі варіанти: це і збільшення спроможностей пунктів пропуску, і, за потреби, - прокладання нових транзитних маршрутів", - зауважив віцепрем'єр.

Зокрема, вдалося врегулювати питання того, як через Молдову проїжджати водіям, які мають виключно українські документи.

"На щастя, застосовувати цей сценарій не довелося, тому що вдалося відновити нормальний рух українськими автошляхами. Але він готовий. За необхідності буде організовано конвой, щоб провести український транспорт. Ми всі механізми з Молдовою узгодили, і я дуже вдячний молдовським колегам за це", - сказав Качка.

Удари по мосту в Маяках

Нагадаємо, минулого тижня росіяни провели серію атак на міст у Маяках, що з'єднує обидва береги Дністра. На місці працювали фахівці з відновлення, а військові забезпечують захист об'єкта, розповів віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Він зазначав, що атаки тривають практично без перерви. Тільки за 20 грудня було зафіксовано понад 20 спроб ураження мосту.

Пошкоджені ділянки мосту ремонтували співробітники агентства відновлення та інженери. Кулеба зазначав, що в разі успішного відбиття атак БПЛА проїзд мостом вдасться відновити.

Кулеба тоді обіцяв, що протягом тижня мають запрацювати два нові маршрути - постійний і понтонний, а в найближчі місяці з'являться ще два шляхи сполучення між берегами Дністра.

