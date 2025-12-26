Удари по мосту в Маяках: Україна і Молдова погодили шляхи об'їзду

Він зазначив, що після атак на міст у Маяках Міністерство розвитку громад і територій, митниця і прикордонники зв'язалися з молдовськими чиновниками. За словами Качки, Кишинів відреагував миттєво.

"Ми разом із ними одразу спланували всі варіанти: це і збільшення спроможностей пунктів пропуску, і, за потреби, - прокладання нових транзитних маршрутів", - зауважив віцепрем'єр.

Зокрема, вдалося врегулювати питання того, як через Молдову проїжджати водіям, які мають виключно українські документи.

"На щастя, застосовувати цей сценарій не довелося, тому що вдалося відновити нормальний рух українськими автошляхами. Але він готовий. За необхідності буде організовано конвой, щоб провести український транспорт. Ми всі механізми з Молдовою узгодили, і я дуже вдячний молдовським колегам за це", - сказав Качка.