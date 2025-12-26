Удары по мосту в Маяках: Украина и Молдова согласовали пути объезда

Он отметил, что после атак на мост в Маяках Министерство развития общин и территорий, таможня и пограничники связались с молдавскими чиновниками. По словам Качки, Кишинев отреагировал мгновенно.

"Мы вместе с ними сразу спланировали все варианты: это и увеличение возможностей пунктов пропуска, и, при необходимости - прокладка новых транзитных маршрутов", - отметил вице-премьер.

В частности, удалось урегулировать вопрос того, как через Молдову проезжать водителям, у которых исключительно украинские документы.

"К счастью, применять этот сценарий не пришлось, потому что удалось восстановить нормальное движение по украинским автодорогам. Но он готов. При необходимости будет организован конвой, чтобы провести украинский транспорт. Мы все механизмы с Молдовой согласовали, и я очень благодарен молдавским коллегам за это", - сказал Качка.