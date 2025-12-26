Удары по мосту в Маяках: Украина и Молдова согласовали пути объезда

Украина и Молдова договорились об альтернативных маршрутах на юг Одесской области после того, как российские оккупанты нанесли серию ударов по мосту в Маяках.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Европейской правде" заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Он отметил, что после атак на мост в Маяках Министерство развития общин и территорий, таможня и пограничники связались с молдавскими чиновниками. По словам Качки, Кишинев отреагировал мгновенно.
"Мы вместе с ними сразу спланировали все варианты: это и увеличение возможностей пунктов пропуска, и, при необходимости - прокладка новых транзитных маршрутов", - отметил вице-премьер.
В частности, удалось урегулировать вопрос того, как через Молдову проезжать водителям, у которых исключительно украинские документы.
"К счастью, применять этот сценарий не пришлось, потому что удалось восстановить нормальное движение по украинским автодорогам. Но он готов. При необходимости будет организован конвой, чтобы провести украинский транспорт. Мы все механизмы с Молдовой согласовали, и я очень благодарен молдавским коллегам за это", - сказал Качка.
Напомним, на прошлой неделе россияне провели серию атак на мост в Маяках, соединяющий оба берега Днестра. На месте работали специалисты по восстановлению, а военные обеспечивают защиту объекта, рассказал вице-премьер Алексей Кулеба.
Он отмечал, что атаки продолжаются практически без перерыва. Только за 20 декабря было зафиксировано более 20 попыток поражения моста.
Поврежденные участки моста ремонтировали сотрудники агентства восстановления и инженеры. Кулеба отмечал, что при успешном отражении атак БПЛА проезд по мосту удастся восстановить.
Кулеба тогда обещал, что в течение недели должны заработать два новых маршрута - постоянный и понтонный, а в ближайшие месяцы появятся еще два пути сообщения между берегами Днестра.