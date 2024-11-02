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Удар по місцю дислокації поліції у Харкові: кількість постраждалих зросла

Фото: кількість постраждалих після удару за місцем дислокації поліції у Харкові зросла (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по місцю дислокації поліції в Харкові 1 листопада, постраждали 36 поліцейських. Також поранення отримав рятівник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Загинув один поліцейський, постраждали 36 поліцейських та співробітник ДСНС", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, постраждали 13 цивільних людей. 

"Також внаслідок обстрілу пошкоджено  26 будівель та 12 автомобілів", - зазначив Синєгубов.

 

Удар по місцю дислокації поліції у Харкові

1 листопада російські війська завдали ракетного удару за місцем дислокації поліції у Харкові. Спочатку повідомлялося про одного загиблого поліцейського, 30 постраждалих.

Як розповів голова Нацполіції Іван Виговський, загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Для удару по Харкову окупанти використали ЗРК С-400. Число постраждалих незабаром збільшилося до 40 людей, потім – до 46.

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Харків