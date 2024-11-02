Удар по месту дислокации полиции в Харькове: количество пострадавших возросло

Удар по месту дислокации полиции в Харькове

1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Первоначально сообщалось про одного погибшего полицейского, 30 пострадавших.

Как рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Для удара по Харькову оккупанты использовали ЗРК С-400. Число пострадавших вскоре увеличилось до 40 людей, потом - до 46.

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