Удар на мільярд: Іран знищив важливий компонент новітньої системи ППО США

Сполучені Штати намагаються якомога швидше замінити радар системи протиракетної оборони THAAD у Йорданії, який був критично пошкоджений під час атаки іранським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

За інформацією видання, вартість нової радіолокаційної станції AN/TPY-2 може становити від 500 млн до 1 млрд доларів.

Представники Пентагону зазначають, що цей радар є ключовим елементом наземної системи THAAD, яка допомагає США та їхнім союзникам у регіоні перехоплювати іранські балістичні ракети в атмосфері.

Також, за даними джерел, аналітиків і супутникових знімків, Іран намагається атакувати об’єкти протиповітряної оборони по всьому Близькому Сходу. Турецьке агентство Anadolu раніше повідомляло, що Тегерану вдалося пошкодити комплекс THAAD в Об’єднаних Арабських Еміратах, а ремонт або заміна пошкодженого обладнання може коштувати близько 500 млн доларів.

У WSJ додають, що система THAAD призначена для перехоплення балістичних ракет на великій висоті, фактично на межі атмосфери. Вона здатна знищувати складніші цілі, ніж комплекси Patriot меншої дальності.

Після втрати радара частина навантаження з протиракетної оборони може перейти саме на системи Patriot, запаси ракет до яких уже обмежені.

Що відомо про комплекс THAAD

THAAD – це протиракетний комплекс наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет.

Основою комплексу є РЛС AN/TPY-2 з цифровою антенною решіткою площею 9,2 квадратних метра, що працює у X-діапазоні. Дальність роботи цієї РЛС за різними джерелами охоплює від 1000 до 2000 км.

РЛС працює у секторі близько 120 градусів, тому для всебічного огляду необхідно декілька таких РЛС. Водночас інформація щодо цілей може надходити до THAAD через загальну систему обміну інформацією, наприклад від супутників.

Станом на 2025 рік, на озброєнні США перебувало 7 батарей THAAD, і в майбутньому їх кількість планується збільшити до 8 батарей.