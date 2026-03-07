Удар на миллиард: Иран уничтожил важный компонент новейшей системы ПВО США

Соединенные Штаты пытаются как можно скорее заменить радар системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, который был критически поврежден во время атаки иранским дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

По информации издания, стоимость новой радиолокационной станции AN/TPY-2 может составлять от 500 млн до 1 млрд долларов.

Представители Пентагона отмечают, что этот радар является ключевым элементом наземной системы THAAD, которая помогает США и их союзникам в регионе перехватывать иранские баллистические ракеты в атмосфере.

Также, по данным источников, аналитиков и спутниковых снимков, Иран пытается атаковать объекты противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку. Турецкое агентство Anadolu ранее сообщало, что Тегерану удалось повредить комплекс THAAD в Объединенных Арабских Эмиратах, а ремонт или замена поврежденного оборудования может стоить около 500 млн долларов.

В WSJ добавляют, что система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте, фактически на границе атмосферы. Она способна уничтожать более сложные цели, чем комплексы Patriot меньшей дальности.

После потери радара часть нагрузки по противоракетной обороне может перейти именно на системы Patriot, запасы ракет к которым уже ограничены.

Что известно о комплексе THAAD

THAAD - это противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.

Основой комплекса является РЛС AN/TPY-2 с цифровой антенной решеткой площадью 9,2 квадратных метра, работающей в X-диапазоне. Дальность работы этой РЛС по разным источникам охватывает от 1000 до 2000 км.

РЛС работает в секторе около 120 градусов, поэтому для всестороннего обзора необходимо несколько таких РЛС. В то же время информация о целях может поступать в THAAD через общую систему обмена информацией, например от спутников.

По состоянию на 2025 год, на вооружении США находилось 7 батарей THAAD, и в будущем их количество планируется увеличить до 8 батарей.