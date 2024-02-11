UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Миколаєву. Рятувальники розповіли про наслідки та показали фото

Фото: рятувальники розповіли про наслідки удару по Миколаєву (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 11 лютого атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок влучань виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Миколаївської області у Facebook та Telegram-канал мера Олександра Сєнкевича.

Через удар дронів у Миколаєві сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного обʼєкта. Її оперативно загасили.

Також внаслідок атаки були пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід.

Поранення отримала одна людина. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості, йому надали допомогу.

Як зазначив мер міста, фахівці обстежують територію, на місця інциденту направлені комунальники.

Фото: рятувальники розповіли про наслідки удару по Миколаєву (facebook.com/DSNSMYKOL)

Що відомо про нічну атаку

В ніч на 10 лютого окупанти випустили по Україні 45 дронів-камікадзе, сили ППО працювали у дев'яти областях, вдалося збити 40 "Шахедів".

Росіяни направили "Шахеди" на південь України та Київ. На підступах до столиці збили всі дрони, влучань у Києві не було, а у Київській області спалахнула пожежа через падіння уламків збитих дронів.

У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки є постраждалий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївДСНСПожежаВійна в УкраїніАтака дронів