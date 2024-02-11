Удар по Миколаєву. Рятувальники розповіли про наслідки та показали фото

Через удар дронів у Миколаєві сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного обʼєкта. Її оперативно загасили.

Також внаслідок атаки були пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід.

Поранення отримала одна людина. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості, йому надали допомогу.

Як зазначив мер міста, фахівці обстежують територію, на місця інциденту направлені комунальники.

Фото: рятувальники розповіли про наслідки удару по Миколаєву (facebook.com/DSNSMYKOL)

Що відомо про нічну атаку

В ніч на 10 лютого окупанти випустили по Україні 45 дронів-камікадзе, сили ППО працювали у дев'яти областях, вдалося збити 40 "Шахедів".

Росіяни направили "Шахеди" на південь України та Київ. На підступах до столиці збили всі дрони, влучань у Києві не було, а у Київській області спалахнула пожежа через падіння уламків збитих дронів.

У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки є постраждалий.