Удар по Николаеву. Спасатели рассказали о последствиях и показали фото

Из-за удара дронов в Николаеве произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Его оперативно потушили.

Также в результате атаки были повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.

Ранения получил один человек. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, ему оказали помощь.

Как отметил мэр города, специалисты обследуют территорию, на места инцидента направлены коммунальщики.

Фото: спасатели рассказали о последствиях удара по Николаеву (facebook.com/DSNSMYKOL)

Что известно о ночной атаке

В ночь на 10 февраля оккупанты выпустили по Украине 45 дронов-камикадзе, силы ПВО работали в девяти областях, удалось сбить 40 "Шахедов".

Россияне направили "Шахеды" на юг Украины и Киев. На подступах к столице сбили все дроны, попаданий в Киеве не было, а в Киевской области вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитых дронов.

В Днепропетровской области в результате ночной атаки есть пострадавший.