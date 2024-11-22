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Удар МБР по Дніпру: Китай закликав усі сторони до "стриманості"

П'ятниця 22 листопада 2024 11:54
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Удар МБР по Дніпру: Китай закликав усі сторони до "стриманості" Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всі сторони війни повинні "зберігати спокій та проявляти стриманість". У тому ж числі працювати над умовами припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Лінь Цзяня, якого цитує The Guardian.

"Всі сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, працювати над деескалацією ситуації шляхом діалогу і консультацій, а також створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню", - заявив Цзянь, коментуючи застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

У тому ж числі він додав, що позиція Китаю щодо "українського питання" залишається "послідовною та чіткою", виступаючи за "вирішення кризи політичними засобами".

Удар МБР по Дніпру

Вчора, 21 листопада, російські терористи обстріляли Дніпро ракетами. Ворога застосував:

  • МБР;
  • аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • сім крилатих ракет Х-101.

Через деякий час застосування МБР також підтвердив президент України Володимир Зеленський. В Європейському союзі засудили удар Росії та заявила, що це свідчать про продовження небезпечної "ядерної гри" диктатора Володимира Путіна.

Варто додати, що Китай вже не вперше закликає до "спокою та стриманості". Минулого разу таким чином Цзянь прокоментував ядерні погрози Росії.

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