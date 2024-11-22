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Удар МБР по Днепру: Китай призвал все стороны к "сдержанности"

Пятница 22 ноября 2024 11:54
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Удар МБР по Днепру: Китай призвал все стороны к "сдержанности" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Все стороны войны должны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность". В том же числе работать над условиями прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Китая Линь Цзяня, которого цитирует The Guardian.

"Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, работать над деэскалацией ситуации путем диалога и консультаций, а также создавать условия для скорейшего прекращения огня", - заявил Цзянь, комментируя применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В том же числе он добавил, что позиция Китая по "украинскому вопросу" остается "последовательной и четкой", выступая за "решение кризиса политическими средствами".

Удар МБР по Днепру

Вчера, 21 ноября, российские террористы обстреляли Днепр ракетами. Врага применил:

  • МБР;
  • аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • семь крылатых ракет Х-101.

Через некоторое время применение МБР также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В Европейском союзе осудили удар России и заявили, что это свидетельствуют о продолжении опасной "ядерной игры" диктатора Владимира Путина.

Стоит добавить, что Китай уже не впервые призывает к "спокойствию и сдержанности". В прошлый раз таким образом Цзянь прокомментировал ядерные угрозы России.

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