Удар по машинобудівному заводу у Луганську: з'явились супутникові знімки наслідків

Знімки були зроблені 14 квітня. На них можна побачити пошкодження на щонайменше одній будівлі заводу.

Фото: з'явились супутникові знімки наслідків удару по машинобудівному заводу у Луганську (t.me/cxemu)

За допомогою оприлюднених відео після удару в Луганську проєкт "Донбасс Реалии" встановив, що уражено було саме вищезгадане підприємство. Пізніше удар по заводу підтвердило джерело журналістів у Луганську. Зазначається, що на ньому ворог ремонтував техніку, а також там знаходився особовий склад армії Росії.

Що передувало

Вибухи в Луганську пролунали вдень 13 квітня, після чого над містом піднявся стовп диму. Очевидці стверджували про щонайменше два потужних вибухи. При цьому російські пропагандисти одразу звинуватили Україну в ракетному ударі по околицях міста.

Пізніше в мережі показали момент "прильоту", а місцеві канали заявили про можливий удар по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.