Удар по машиностроительному заводу в Луганске: появились спутниковые снимки последствий

Снимки были сделаны 14 апреля. На них можно увидеть повреждения по меньшей мере одного здания завода.

Фото: появились спутниковые снимки последствий удара по машиностроительному заводу в Луганске (t.me/cxemu)

С помощью обнародованных видео после удара в Луганске проект "Донбасс Реалии" установил, что поражено было именно вышеупомянутое предприятие. Позже удар по заводу подтвердил источник журналистов в Луганске. Отмечается, что на нем враг ремонтировал технику, а также там находился личный состав армии России.

Что предшествовало

Взрывы в Луганске раздались днем 13 апреля, после чего над городом поднялся столб дыма. Очевидцы утверждали о по меньшей мере двух мощных взрывах. При этом российские пропагандисты сразу обвинили Украину в ракетном ударе по окрестностям города.

Позже в сети показали момент "прилета", а местные каналы заявили о возможном ударе по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях.