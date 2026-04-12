Удар по логістиці: "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростовській області

08:41 12.04.2026 Нд
2 хв
Важливий залізничний вузол РФ паралізовано. Як нічна диверсія партизанів зірвала постачання зброї на фронт?
aimg Марія Науменко
Фото: рух "АТЕШ" (t.me atesh_ua)

Рух "АТЕШ" заявив про диверсію на залізниці у Ростовській області РФ, унаслідок якої, за їхніми даними, було знищено тепловоз біля станції Лиховська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Читайте також: Росіяни вбили поранених бійців України після оголошення перемир'я, - DeepState

Партизани зазначили, що відтепер локомотив не підлягає відновленню. Російська сторона офіційно цю інформацію не коментувала.

За даними "АТЕШ", Лиховський залізничний вузол використовується для транзиту військових вантажів, зокрема боєприпасів, пального та техніки, які можуть спрямовуватися на Запорізький напрямок фронту.

У русі оцінюють прямі збитки від знищення локомотива більш ніж у 150 тисяч доларів. Водночас там стверджують, що фактичні втрати можуть бути більшими з огляду на можливі перебої в логістиці.

"Кожна одиниця тяги на рахунку - і тепер її немає", - наголосили партизани.

За їхніми словами, виведення локомотива з ладу могло призвести до зупинки руху на ділянці, через що частина ешелонів залишилася в тилу.

"Поки РЖД шукають заміну, російські підрозділи на передовій залишаються без обіцяного поповнення боєзапасу. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини", - підсумували в "АТЕШ".

Нагадуємо, у ніч із 9 на 10 квітня в окупованому Перевальську на Луганщині було атаковано ремонтно-механічний завод. За даними руху "АТЕШ", попри формальний простій, російські військові використовували підприємство для ремонту техніки. Після удару на об’єкті зафіксували пошкодження, їхній масштаб уточнюється.

Більше по темі:
Російська ФедераціяЗапорізька областьРостовська областьпартизаны