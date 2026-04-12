Удар по логистике: "АТЭШ" провел диверсию на железной дороге в Ростовской области

Партизаны отметили, что отныне локомотив не подлежит восстановлению. Российская сторона официально эту информацию не комментировала.

По данным "АТЕШ", Лиховский железнодорожный узел используется для транзита военных грузов, в частности боеприпасов, топлива и техники, которые могут направляться на Запорожское направление фронта.

В движении оценивают прямые убытки от уничтожения локомотива более чем в 150 тысяч долларов. В то же время там утверждают, что фактические потери могут быть больше, учитывая возможные перебои в логистике.

"Каждая единица тяги на счету - и теперь ее нет", - подчеркнули партизаны.

По их словам, вывод локомотива из строя мог привести к остановке движения на участке, из-за чего часть эшелонов осталась в тылу.

"Пока РЖД ищут замену, российские подразделения на передовой остаются без обещанного пополнения боезапаса. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри", - подытожили в "АТЭШ".