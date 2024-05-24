Удар по летовищу в Краснодарському краї 19 травня: з'явилося фото з супутника

Під час удару по аеродрому "Кущевська" 19 травня знищено літак Су-27. Також пошкоджено Су-34 та Су-30.

Про це можна судити з супутникового знімку, пише РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Так, фотографії підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше про знищене в результаті атаки винищувача Су-27.

"Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому", - розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Також, за його словами, міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював свого становища з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су-27.

Удари по об'єктах РФ у Краснодарському краї

19 травня дрони атакували Краснодарський край. Зокрема, у станиці Кущевська Краснодарського краю БПЛА атакували військовий аеродром.

Крім того, під ударом опинився і НПЗ у Краснодарському краї, на територію якого нібито "упав" дрон.