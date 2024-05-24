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Удар по аэродрому в Краснодарском крае 19 мая: появилось фото со спутника

Россия, Пятница 24 мая 2024 15:25
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Удар по аэродрому в Краснодарском крае 19 мая: появилось фото со спутника Фото: аэродром "Кущевская" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Во время удара по аэродрому "Кущевская" 19 мая уничтожен самолет Су-27. Также повреждены Су-34 и Су-30.

Об этом можно судить по спутниковому снимку, пишет РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Так, фотографии подтверждают появившиеся ранее сообщения об уничтоженном в результате атаки истребителе Су-27.

"Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома", - рассказал "Схемам" украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Также, по его словам, мог быть поврежден и Су-30, почти не изменявший свое положение с 11 мая и находящийся рядом с поврежденным Су-27.

Удары по объектам РФ в Краснодарском крае

19 мая дроны атаковали Краснодарский край. В частности, в станице Кущевская Краснодарского края БПЛА атаковали военный аэродром.

Кроме того, под ударом оказался и НПЗ в Краснодарском крае, на территорию которого якобы "упал" дрон.

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