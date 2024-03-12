Удар по Кривому Рогу: зросла кількість жертв та постраждалих

"Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7", - повідомив Лисак.

За словами глави ОВА, загалом людей, які зазнали травм – 36. Він зазначив, що це цифра була зафіксована станом на 20:20.

"Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку. Тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних!", - додав він.

Оновлено о 20:40.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вже відомо про 38 поранених.

"3 загиблих та 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи", - заявив міністр.

Удар по Кривому Рогу

Сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули мирні жителі, серед поранених є й дитина.

Всі подробиці російського удару по місту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що український президент Володимир Зеленський також відреагував на ворожий обстріл та показав відео наслідків.

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