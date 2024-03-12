Удар по Кривому Рогу: возросло количество жертв и пострадавших

"Трое погибших в Кривом Роге. К сожалению... Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7", - сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, всего людей, которые получили травмы - 36. Он отметил, что это цифра была зафиксирована по состоянию на 20:20.

"Благодарен каждому, кто рядом с горожанами, которые в состоянии шока. Только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных!", - добавил он.

Обновлено в 20:40.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что уже известно о 38 раненых.

"3 погибших и 38 раненых. Есть пострадавшие дети. Однако эти цифры не окончательные, ведь продолжаются поисково-спасательные работы", - заявил министр.

Удар по Кривому Рогу

Сегодня, 12 марта, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге. Известно, что в результате вражеской атаки погибли мирные жители, среди раненых есть и ребенок.

Все подробности русского удара по городу можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел и показал видео последствий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.