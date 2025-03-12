Удар по Кривому Рогу: пошкоджено готель, кількість постраждалих зростає (фото)

За словами Вілкула, станом на 9:15 внаслідок атаки загинула 47-річна жінка. Відомо, що вона їхала у тролейбусі біля місця удару.

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до дев'яти. Як зазначає Вілкул, сімох постраждалих госпіталізували, серед них двоє жінок і п'ятеро чоловіків. З них двоє у важкому стані, один - у вкрай важкому стані.

Фото: у Кривому Розі вже дев'ять постраждалих (t.me/pgo_gov_ua)

ДСНС уточнює, що окупанти завдали подвійного удару по місту. Під час ліквідації наслідків першого удару ворог повторно атакував Кривий Ріг. Рятувальники не постраждали, але пошкоджені дві одиниці техніки.

Як повідомляють у прокуратурі, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, дитячий садок, школу, магазини, готель, гаражі, автомобілі.

У мережі пишуть, що внаслідок російської атаки був пошкоджений готель "Дружба".

Фото: РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 10:30

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у Кривому Розі завершили рятувальну операцію. За його словами, було два влучання по готелю. Пошкоджені будинки, авто, магазини, адміністративна будівля та освітній заклад.

"Медики екстреної допомоги виїхали на місце після першого вибуху, але росіяни вдарили вдруге. Лікарі встигли сховатися, та їхній автомобіль понівечений", - додав Лукашук.

Фото: у Кривому Розі завершили рятувальну операцію (t.me/mykola_lukashuk)

Варто додати, що 5 березня російські війська також вдарили по готелю у Кривому Розі. Внаслідок атаки п'ятеро осіб загинули, ще понад 30 людей постраждали.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, у момент атаки у готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США і Британії.