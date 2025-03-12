Удар по Кривому Рогу: поврежден отель, количество пострадавших растет (фото)

По словам Вилкула, по состоянию на 9:15 в результате атаки погибла 47-летняя женщина. Известно, что она ехала в троллейбусе возле места удара.

Количество раненых в Кривом Роге возросло до девяти. Как отмечает Вилкул, семерых пострадавших госпитализировали, среди них две женщины и пятеро мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии.

Фото: в Кривом Роге уже девять пострадавших (t.me/pgo_gov_ua)

ГСЧС уточняет, что оккупанты нанесли двойной удар по городу. Во время ликвидации последствий первого удара враг повторно атаковал Кривой Рог. Спасатели не пострадали, но повреждены две единицы техники.

Как сообщают в прокуратуре, в результате атаки повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома, админздание, медучреждение, детский сад, школа, магазины, гостиница, гаражи, автомобили.

В сети пишут, что в результате российской атаки был поврежден отель "Дружба".

Фото: РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)

Стоит добавить, что 5 марта российские войска также ударили по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки пять человек погибли, еще более 30 человек пострадали.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.