Росіяни завдали ракетного удару по порту в Одесі: пошкоджені судна, загинули сирійці
Російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі ввечері 11 березня. Пошкоджені судна та інфраструктура, загинули іноземці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу в Telegram.
Балістичною ракетою пошкоджено судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.
Внаслідок російської атаки загинули чотири людини - громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому - 24 роки. За словами Кулеби, ще двоє людей отримали поранення: українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.
Фото: РФ пошкодила судно в порту Одеси (t.me/OleksiiKuleba)
Віцепрем'єр додав, що також було пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.
"Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", - наголосив Кулеба.
Оновлено о 9:13
Як уточнила прокуратура, удар був близько 20:17 11 березня, попередньо, балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Внаслідок атаки загинули четверо іноземних громадян - члени екіпажу, ще один член екіпажу та співробітник порту отримали поранення, їх доставлено до лікарні.
Правоохоронці розпочали кримінальну справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нічний обстріл України
В ніч на 12 березня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Влучання дронів були зафіксовані у Сумах та Харкові.
Також російські безпілотники атакували Дніпро. Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Станом на ранок рятувальники гасити одне загоряння.
Крім того, армія РФ завдала подвійного удару балістикою по Кривому Рогу. Було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Станом на 9:00 відомо про жертву та п'ятьох постраждалих. Один з поранених у важкому стані.
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