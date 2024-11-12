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Удар по Кривому Рогу: поліція показала перші хвилини після ракетного обстрілу

Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 11 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу четверо людей загинули й більше десятка отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Патрульні та рятувальники допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце", - пише МВС. 

Зранку рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок удару відомо про загибель жінки та трьох її дітей. Ще 14 людей отримали поранення. 

Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

11 листопада близько 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі. Снаряд влучив у п’ятиповерхівку, пошкодивши її з першого по п'ятий поверхи.

Вночі рятувальники виявили під завалами тіло загиблої жінки.

Крім цього, у 35 багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено дахи. Постраждали також 11 автомобілів, а адміністративна будівля отримала серйозні руйнування.

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