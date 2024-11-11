Росіяни атакували багатоповерхівку в Кривому Розі, є постраждалі

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих", - заявив він.

Своє.чергою голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби", - заявив він.

Вілкул додав, що внаслідок атаки є поранені, яких евакуювали до лікарні.

Оновлено 11:08

За словами Лисака, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

"Під завалами можуть знаходитися люди", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини.

"Одна людина госпіталізована. Решті - надали допомогу на місці", - додав Лисак.

Оновлено 11:18

В ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей.

"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз – шестеро потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 11:32

За словами Вілкула, наразі внаслідок атаки отримали поранення вісім осіб.

"Штаб допомоги людям розгортається поряд, за 100 метрів, адресу не пишу, візуально видно. Допомога будівельними матеріалами, комунальними бригадами, розселенням, заяви на матеріальну допомогу від міста", - додав він.