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Удар по Кривому Рогу: полиция показала первые минуты после ракетного обстрела

Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 11 ноября, российские террористы нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела четыре человека погибли и более десятка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).

"Патрульные и спасатели помогали людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопровождали их в безопасное место", - пишет МВД.

Утром спасатели завершили поисково-спасательную операцию. В результате удара известно о гибели женщины и трех ее детей. Еще 14 человек получили ранения.

Удар по многоэтажке в Кривом Роге

11 ноября около 10:20 российские войска нанесли удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге. Снаряд попал в пятиэтажку, повредив ее с первого по пятый этажи.

Ночью спасатели обнаружили под завалами тело погибшей женщины.

Кроме этого, в 35 многоэтажных домах выбиты окна и повреждены крыши. Пострадали также 11 автомобилей, а административное здание получило серьезные разрушения.

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Война в УкраинеКривой Рог