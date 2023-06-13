ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та постраждалих зросла

Новость на русском →
Кривий Ріг, Вівторок 13 червня 2023 13:17
Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та постраждалих зросла Фото: кількість загиблих та постраждалих через обстріл Кривого Рогу зросла (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих через російський обстріл Кривого Рогу зросла до 10. При цьому ще одна людина залишається під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Станом на 13.00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані", - написав він.

Втім рятувальна операція ще триває.

Вілкул також повідомив, що завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Обстріл Кривого Рогу

Росіяни вночі здійснили атаку по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Загарбники вдарили по житловій п'ятиповерхівці, де перебували люди.

Відомо, що по місту запустили шість ракет. При цьому всі зафіксовані "прильоти" припали не у військові об'єкти.

Через обстріл росіян у Кривому Розі пошкоджено будівлю ТЕЦ, також знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Проте шахтарі вже врятовані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни