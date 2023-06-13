Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та постраждалих зросла

Кількість загиблих через російський обстріл Кривого Рогу зросла до 10. При цьому ще одна людина залишається під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула .

"Станом на 13.00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані", - написав він.

Втім рятувальна операція ще триває.

Вілкул також повідомив, що завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Обстріл Кривого Рогу

Росіяни вночі здійснили атаку по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Загарбники вдарили по житловій п'ятиповерхівці, де перебували люди.

Відомо, що по місту запустили шість ракет. При цьому всі зафіксовані "прильоти" припали не у військові об'єкти.

Через обстріл росіян у Кривому Розі пошкоджено будівлю ТЕЦ, також знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Проте шахтарі вже врятовані.

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