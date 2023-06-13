Удар по Кривому Рогу: количество погибших и пострадавших выросло

Количество погибших из-за российского обстрела Кривого Рога возросло до 10. При этом еще один человек остается под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула .

"По состоянию на 13.00 - десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии", - написал он.

Впрочем, спасательная операция еще продолжается.

Вилкул также сообщил, что завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура.

Обстрел Кривого Рога

Россияне ночью совершили атаку по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Захватчики ударили по жилой пятиэтажке, где находились люди.

Известно, что по городу запустили шесть ракет. При этом все зафиксированные "прилеты" пришлись не в военные объекты.

Из-за обстрела россиян в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, также обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Однако шахтеры уже спасены.

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