ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по Криму та ще двох областях: Генштаб назвав результати атаки ЗСУ

14:28 19.03.2026 Чт
2 хв
Подробиці нічних ударів ЗСУ по Криму та окупованих територіях
aimg Олена Чупровська
Удар по Криму та ще двох областях: Генштаб назвав результати атаки ЗСУ Фото: ЗСУ знищили важливі об'єкти на окупованих землях вночі (Getty Images)

Вночі 19 березня українські сили вдарили по об'єкту концерну "Алмаз-Антей" у Криму, де ремонтують російські системи ППО, а також знищили склади боєприпасів і пального на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб та Військово-морські сили ЗС України.

Ремонтна база ППО під ударом

У районі Фіолентівського шосе у Севастополі уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства "Граніт" - підрозділ концерну "Алмаз-Антей".

Саме тут ремонтують і обслуговують зенітно-ракетні системи С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, а також комплекси "Бук-М2/М3" і "Тор-М2".

Це техніка, яка формує протиповітряний "щит" окупованого Криму.

Також в районі бухти Стрілецька атаковано місця перебування особового складу ворога. Втрати уточнюються.

Склади боєприпасів і пального також уражені

За інформацією Генштабу, в ту ж ніч сили оборони уразили:

  • склади боєприпасів у Донецьку, Ялті (ТОТ Донецької обл.) та Каланчаку (ТОТ Херсонської обл.);
  • склад матеріально-технічного забезпечення в районі Веселого на Донеччині;
  • склад пально-мастильних матеріалів біля Новотроїцького (ТОТ Херсонської обл.).

Крім того, удари завдали по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та Овражків (ТОТ АР Крим).

Масштаби збитків і втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 16 та 17 березня Сили оборони вдарили по ЗРК "ТОР-М2У" у Брянській області РФ, а також по ракетному дивізіону з "Бастіонами" поблизу Верхньокурганного в окупованому Криму.

Крім того, уражено вузол зв'язку біля Мангуша, склади пального у Мелітополі, склади боєприпасів у районах Степного та Терпіння, навчально-тренувальний центр безпілотників і пункти управління дронами на Запоріжжі.

За оцінкою аналітиків ISW, подібні атаки можуть ускладнити підготовку Росії до весняно-літнього наступу.

Більшість ударів спрямована по російських силах на сході та півдні України - саме там, де армія РФ останніми тижнями зосереджує основні наступальні дії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим ППО Генштаб ВСУ
Новини
Аналітика
