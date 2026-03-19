Удар по Криму та ще двох областях: Генштаб назвав результати атаки ЗСУ

Вночі 19 березня українські сили вдарили по об'єкту концерну "Алмаз-Антей" у Криму, де ремонтують російські системи ППО, а також знищили склади боєприпасів і пального на окупованих територіях.

Ремонтна база ППО під ударом

У районі Фіолентівського шосе у Севастополі уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства "Граніт" - підрозділ концерну "Алмаз-Антей".

Саме тут ремонтують і обслуговують зенітно-ракетні системи С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, а також комплекси "Бук-М2/М3" і "Тор-М2".

Це техніка, яка формує протиповітряний "щит" окупованого Криму.

Також в районі бухти Стрілецька атаковано місця перебування особового складу ворога. Втрати уточнюються.

Склади боєприпасів і пального також уражені

За інформацією Генштабу, в ту ж ніч сили оборони уразили:

склади боєприпасів у Донецьку, Ялті (ТОТ Донецької обл.) та Каланчаку (ТОТ Херсонської обл.);

склад матеріально-технічного забезпечення в районі Веселого на Донеччині;

склад пально-мастильних матеріалів біля Новотроїцького (ТОТ Херсонської обл.).

Крім того, удари завдали по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та Овражків (ТОТ АР Крим).

Масштаби збитків і втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 16 та 17 березня Сили оборони вдарили по ЗРК "ТОР-М2У" у Брянській області РФ, а також по ракетному дивізіону з "Бастіонами" поблизу Верхньокурганного в окупованому Криму.

Крім того, уражено вузол зв'язку біля Мангуша, склади пального у Мелітополі, склади боєприпасів у районах Степного та Терпіння, навчально-тренувальний центр безпілотників і пункти управління дронами на Запоріжжі.