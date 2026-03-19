ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по Крыму и еще двум областям: Генштаб назвал результаты атаки ВСУ

14:28 19.03.2026 Чт
2 мин
Подробности ночных ударов ВСУ по Крыму и оккупированным территориям
aimg Елена Чупровская
Фото: ВСУ уничтожили важные объекты на оккупированных землях ночью (Getty Images)

Ночью 19 марта украинские силы ударили по объекту концерна "Алмаз-Антей" в Крыму, где ремонтируют российские системы ПВО, а также уничтожили склады боеприпасов и горючего на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб и Военно-морские силы ВС Украины.

Ремонтная база ПВО под ударом

В районе Фиолентовского шоссе в Севастополе поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит" - подразделение концерна "Алмаз-Антей".

Именно здесь ремонтируют и обслуживают зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, а также комплексы "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

Это техника, которая формирует противовоздушный "щит" оккупированного Крыма.

Также в районе бухты Стрелецкая атакованы места пребывания личного состава врага. Потери уточняются.

Склады боеприпасов и горючего также поражены

По информации Генштаба, в ту же ночь силы обороны поразили:

  • склады боеприпасов в Донецке, Ялте (ВОТ Донецкой обл.) и Каланчаке (ВОТ Херсонской обл.);
  • склад материально-технического обеспечения в районе Веселого в Донецкой области;
  • склад горюче-смазочных материалов возле Новотроицкого (ВОТ Херсонской обл.).

Кроме того, удары нанесли по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (ВОТ Донецкой обл.) и Овражков (ВОТ АР Крым).

Масштабы ущерба и потери врага уточняются.

Напомним, 16 и 17 марта Силы обороны ударили по ЗРК "ТОР-М2У" в Брянской области РФ, а также по ракетному дивизиону с "Бастионами" вблизи Верхнекурганного в оккупированном Крыму.

Кроме того, поражены узел связи возле Мангуша, склады горючего в Мелитополе, склады боеприпасов в районах Степного и Терпень, учебно-тренировочный центр беспилотников и пункты управления дронами в Запорожье.

По оценке аналитиков ISW, подобные атаки могут осложнить подготовку России к весенне-летнему наступлению.

Большинство ударов направлено по российским силам на востоке и юге Украины - именно там, где армия РФ в последние недели сосредотачивает основные наступательные действия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
