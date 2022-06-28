Удар по Кременчугу: ракета разорвалась внутри ТЦ, осталась воронка

Российская ракета взорвалась прямо внутри торгового центра в Кременчуге 27 июня. От нее осталась воронка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого в эфире телемарафона.

"Она разорвалась прямо в салоне бытовой техники. Есть зафиксированные кадры пролета этой ракеты, покадрово, как она достигала своей цели. Ракета шла точно в этот ТЦ", - сказал он.

Малецкий опроверг фейки россиян о том, что произошла детонация, в результате которой пострадал ТЦ.