ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Атака РФ по Кременчугу: уничтожен местный автомобильный завод

Новина українською →
Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 15:24
Атака РФ по Кременчугу: уничтожен местный автомобильный завод Фото: Россия уничтожила автомобильный завод Кремдаш (скриншот с видео t.me/suspilnenews)
Автор: Иван Носальский

В результате вчерашнего ракетного удара по Кременчугу россияне уничтожили автомобильный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что одна из двух ракет, которые вчера выпустили российские самолеты, попала в завод дорожных машин "Кремдаш".

На заводе с 1989 года не производили военных машин. Предприятие специализировалось на разработке авто для гражданских.

Вчера секретарь РНБО Алексей Данилов заявлял, что вторая ракета попала в местный футбольный стадион, который также называется "Кремдаш".

Напомним, вчера, 27 июня, стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу.

Позже секретарь РНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне выпустили две ракеты по Кременчугу при помощи самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен