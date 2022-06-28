Удар по Кременчуку: ракета розірвалася всередині ТЦ, залишилася воронка

Російська ракета вибухнула прямо всередині торговельного центру у Кременчуці 27 червня. Від неї залишилася воронка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького в ефірі телемарафону.

"Вона розірвалася прямо в салоні побутової техніки. Є зафіксовані кадри прольоту цієї ракети, покадрово, як вона досягала своєї цілі. Ракета йшла точно в цей ТЦ", - сказав він.

Малецький спростував фейки росіян, що відбулася детонація, в результаті якої постраждав ТЦ.