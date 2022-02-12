Удар кометы 1,3 тысячи лет назад вызвал глобальную катастрофу,- ученые

Фрагмент кометы был длиной 100 км.

"Гипотеза заключается в том, что большая комета раскололась, и ее куски столкнулись с Землей, вызвав эту катастрофу", - заявила соавтор исследования Адриан Мелотт.

В то же время состав различных соединений - двуокись углерода, нитраты и аммиак намекают на то, что в результате катастрофы около 10% земной поверхности были охвачены пожарами.

Для этого исследования ученые измерили геохимические и изотопические маркеры в более чем 170 местах планеты. Один из анализов касался уровня пыльцы. Согласно данным специалистов, сосновые леса были внезапно сожжены, а уже на их местах выросли тополи, которые хорошо растут на бесплодных землях.

Катастрофа привела к голоду, а ледники начали снова двигаться вперед. Людям того времени пришлось приспосабливаться к новым условиям существования, а популяция начала сокращаться.

"Вычисления демонстрируют, что влияние кометы вызвало истощение озонового слоя, что вызвало рост случаев рака кожи и другие негативные последствия для здоровья", - говорит Мелотт.

Ученые предполагают, что именно эта катастрофа стала причиной дополнительного похолодания - периода позднего дриаса.

"Гипотеза удара по-прежнему остается гипотезой, но это исследование дает огромное количество доказательств, которые, как мы утверждаем, могут быть объяснены только большим космическим ударом", - заметила Мелотт.