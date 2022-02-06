К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: угрожает ли он планете

К нашей планете приближается астероид из группы Атона. Его открыли еще в 2007 году, а его диаметр составляет почти 150 метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Размеры астероида превышают футбольное поле. Космическое тело получило название 2007 UY1, а его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны. В то же время из-за потенциального риска для Земли, такие астероиды вызывают особый интерес среди ученых.

Уже 8 февраля космическое тело максимально приблизится к нашей планете. Впрочем, несмотря на его размеры, астероид не представляет угрозы, поскольку расстояние между нами составит почти 5,3 млн километров, а это, со своей стороны 14 дистанций от Земли до Луны.

Фото: к Земле приближается астероид размером с футбольное пол (ssd.jpl.nasa.gov)