ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: угрожает ли он планете

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 21:36
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: угрожает ли он планете Фото: к Земле приближается астероид размером с футбольное поле (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

К нашей планете приближается астероид из группы Атона. Его открыли еще в 2007 году, а его диаметр составляет почти 150 метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Размеры астероида превышают футбольное поле. Космическое тело получило название 2007 UY1, а его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны. В то же время из-за потенциального риска для Земли, такие астероиды вызывают особый интерес среди ученых.

Уже 8 февраля космическое тело максимально приблизится к нашей планете. Впрочем, несмотря на его размеры, астероид не представляет угрозы, поскольку расстояние между нами составит почти 5,3 млн километров, а это, со своей стороны 14 дистанций от Земли до Луны.

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: угрожает ли он планете

Фото: к Земле приближается астероид размером с футбольное пол (ssd.jpl.nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина рассказывало про троянский астероид, который недавно открыли ученые.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Астероид
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США