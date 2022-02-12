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Удар комети 1,3 тисячі років тому спричинив глобальну катастрофу,- вчені

Автор: Сергій Пишкін

Майже 1,3 тисячі років тому частина комети спричинила на нашій планеті глобальну катастрофу. Падіння космічного тіла призвело до збільшення льодовиків й масштабних пожеж, які охопили близько 10% Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ScienceAlert.

Фрагмент комети був довжиною 100 км.

"Гіпотеза полягає в тому, що велика комета розкололася, і її шматки зіткнулися з Землею, викликавши цю катастрофу", - заявила співавтор дослідження Адріан Мелотт.

Водночас склад різних сполук - двоокис вуглецю, нітрати й аміак натякають на те, що внаслідок катастрофи близько 10% земної поверхні були охоплені пожежами.

Для цього дослідження вчені виміряли геохімічні та ізотопічні маркери у більше ніж 170 місцях планети. Один з аналізів стосувався рівня пилку. Згідно з даними фахівців, соснові ліси були раптово спалені, а вже на їх місцях виросли тополі, які добре ростуть на безплідних землях.

Катастрофа призвела до голоду, а льодовики почали знову рухатись уперед. Людям того часу довелося пристосовуватись до нових умов існування, а популяція почала скорочуватись.

"Обчислення демонструють, що вплив комети спричинив виснаження озонового шару, що викликало зростання раку шкіри та інші негативні наслідки для здоров'я", - додає Мелотт.

Вчені припускають, що саме ця катастрофа стала причиною додаткового похолодання - періоду пізнього дріасу.

"Гіпотеза удару все ще залишається гіпотезою, але це дослідження надає величезну кількість доказів, які, як ми стверджуємо, можуть бути пояснені лише великим космічним ударом", - зауважила Мелотт.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що до Землі наближається астероїд із групи Атона. Його розмір перевищує футбольне поле.

Також вчені нещодавно відкрили другий троянський астероїд.

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Астероїд