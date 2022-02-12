Удар комети 1,3 тисячі років тому спричинив глобальну катастрофу,- вчені

Фрагмент комети був довжиною 100 км.

"Гіпотеза полягає в тому, що велика комета розкололася, і її шматки зіткнулися з Землею, викликавши цю катастрофу", - заявила співавтор дослідження Адріан Мелотт.

Водночас склад різних сполук - двоокис вуглецю, нітрати й аміак натякають на те, що внаслідок катастрофи близько 10% земної поверхні були охоплені пожежами.

Для цього дослідження вчені виміряли геохімічні та ізотопічні маркери у більше ніж 170 місцях планети. Один з аналізів стосувався рівня пилку. Згідно з даними фахівців, соснові ліси були раптово спалені, а вже на їх місцях виросли тополі, які добре ростуть на безплідних землях.

Катастрофа призвела до голоду, а льодовики почали знову рухатись уперед. Людям того часу довелося пристосовуватись до нових умов існування, а популяція почала скорочуватись.

"Обчислення демонструють, що вплив комети спричинив виснаження озонового шару, що викликало зростання раку шкіри та інші негативні наслідки для здоров'я", - додає Мелотт.

Вчені припускають, що саме ця катастрофа стала причиною додаткового похолодання - періоду пізнього дріасу.

"Гіпотеза удару все ще залишається гіпотезою, але це дослідження надає величезну кількість доказів, які, як ми стверджуємо, можуть бути пояснені лише великим космічним ударом", - зауважила Мелотт.