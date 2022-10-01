Удар по колоні під Запоріжжям: кількість жертв збільшилась

Кількість загиблих через ракетний удар окупантів по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької області Олександра Старуха в ефірі телемарафону.
"На жаль, збільшилася (кількість загиблих, - ред.), ще одна жінка померла, вона була важко поранена", - розповів він.
Наразі, за його словами, кількість жертв досягла 31 - 30 цивільних і один працівник поліції.
Вранці 30 вересня російські війська нанесли ракетний удар по автоколоні, що стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Люди хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію. Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300. СБУ вже почала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони. 1 жовтня стало відомо, що кількість постраждалих під час теракту досягла 118 осіб.
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