Удар по ключових заводах Росії та загострення між Індією і Пакистаном: новини за 7 травня

Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи в тилу Росії, - джерела

Далекобійні дрони СБУ цієї ночі вразили два заводи ВПК у російському тилу - "Базальт" і "Сплав", повідомили РБК-Україна джерела.

За даними джерел, "Базальт" - це головне оборонне підприємство РФ, яке виробляє озброєння і боєприпаси для всіх родів військ російської армії.

Індія і Пакистан вночі обмінялися ударами: що сталося і як реагує світ

У ніч на 7 травня Індія оголосила про військову операцію "Сіндур", вдаривши по "терористичних" об'єктах у Пакистані та контрольованій ним частині Кашміру. Ісламабад назвав це "актом війни" і вдарив у відповідь.

Що відомо про операцію "Сіндур" і що відбувається зараз між двома ядерними країнами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ЄС готує 17-й пакет проти РФ: Польща хоче узгодити санкції до 1 липня

Польща прагне узгодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії до 1 липня. У новому пакеті обмеження на експорт хімічних речовин і санкції проти компаній

Міністр у справах ЄС Адам Шлапка, виступаючи в Європейському парламенті, заявив, що санкції мають залишатися важливим інструментом тиску на російську військову економіку.

"Просять занадто багато". У США розкритикували вимоги РФ щодо завершення війни в Україні

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія висуває занадто великі вимоги для припинення війни. Незважаючи на це, переговори про досягнення миру тривають.

За словами Венса, американський лідер Дональд Трамп фактично змушує росіян сказати: "ось що ми хотіли б отримати, щоб припинити конфлікт".

"Я не радий цьому": Трамп заявив, що "настав час ухвалити рішення" щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо війни в Україні. Однак він цьому не радий.