"Удар" Кличко заявил о недопустимости повышения налогов для украинцев
Партия "УДАР Виталия Кличко" призывает не допустить уничтожения среднего класса в Украине.
Об этом заявил представитель партии в Киевсовете Андрей Странников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
По его словам, из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, предусматривающие повышение налогов для граждан.
"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверенны, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", - написал депутат.
Он отметил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы относительно обложения НДС сделок по купле-продаже недвижимости, повышения ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижения площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается - с 2 га до 0, 5 га, введения понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.
Напомним, вчера Верховная рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторых законодательных актов Украины.
Накануне рассмотрения законопроекта депутат от "Удара Виталия Кличко" в Киевсовете Андрей Странников рассказал, как подорожает жилье из-за нововведений и сколько придется платить фермерам.