"Удар" Кличка заявив про недопустимість підвищення податків для українців

Про це заявив представник партії в Київраді Андрій Странніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, з законопроекту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян.

"УДАР Віталія Кличка" не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання у законопроєкті мають залишити лише норми, які стосуються олігархів і прибрати усі зміни щодо пересічних українців. Переконані, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава має підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки", - написав депутат.

Він зазначив, що Верховна рада має вилучити із законопроєкту норми, щодо обкладення ПДВ угод з купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на угоди з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується - з 2 га до 0,5 га, запровадження поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств.