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"Удар" Кличка заявив про недопустимість підвищення податків для українців

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 15:42
"Удар" Кличка заявив про недопустимість підвищення податків для українців Фото: Андрій Странніков (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Партія "УДАР Віталія Кличка" закликає не допустити знищення середнього класу в Україні.

Про це заявив представник партії в Київраді Андрій Странніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, з законопроекту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян.

"УДАР Віталія Кличка" не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання у законопроєкті мають залишити лише норми, які стосуються олігархів і прибрати усі зміни щодо пересічних українців. Переконані, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава має підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки", - написав депутат.

Він зазначив, що Верховна рада має вилучити із законопроєкту норми, щодо обкладення ПДВ угод з купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на угоди з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується - з 2 га до 0,5 га, запровадження поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств.

Нагадаємо, вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України.

Напередодні розгляду законопроєкту депутат від "УДАРу Віталія Кличка" у Київраді Андрій Странніков розповів, як здорожчає житло через нововведення та скільки доведеться платити фермерам.

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