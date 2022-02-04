"УДАР" Кличко может стать центром объединения политсил, - эксперт
Кличко возвращается в большую политику. Это продемонстрировал съезд "УДАРа". И очень вероятно, что в ближайшее время именно "УДАР" станет центром объединения политсил в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Вадима Карасева в Facebook.
"Съезд "УДАРа" продемонстрировал, что Кличко возвращается в большую политику. Кличко выступил с инициативой созвать Национальный форум единства. Также на съезде представили экономический план партии и выдвинули кандидатом на 206 округ секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако. Но политика - это не только содержание, но и форма. Форма тоже была соблюдена: внушительный список иностранных политиков, приславших свои видео-обращения (Дональд Туск, Элмар Брок, Карл Нехаммер). Но главное - гости съезда из украинских политиков: Порошенко, Рудык из "Голоса", представители "Батькивщины" (Тимошенко не смогла по состоянию здоровья)", - написал Карасев.
Эксперт пришел к заключению, что "УДАР" скоро станет центром объединения политсил в Украине.
"Похоже, что в украинской политике развернулась борьба: кто перетянет Кличко на свою сторону. Так или иначе на это намекал каждый выступающий гость. Сам же Кличко в своем выступлении четко заявил: на выборы "УДАР" пойдет сам. То есть ни к кому присоединяться он не собирается. Это понятно. Но это не исключает момента, когда присоединяться будут уже к нему. И здесь все может быть очень интересно: очень вероятно, что в ближайшее время именно "УДАР" станет центром объединения политсил в Украине", - заявил Карасев.
В целом Кличко возвращается в большую политику. И этим съездом он продемонстрировал серьезность своих намерений, резюмировал политолог.
Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.
Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.
Кроме того, съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу - главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.