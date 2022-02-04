"УДАР" Кличка може стати центром об'єднання політсил, - експерт
Кличко повертається у велику політику. Це продемонстрував з’їзд "УДАРу". І ймовірно, що найближчим часом саме "УДАР" стане центром об'єднання політсил в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Вадима Карасьова у Facebook.
"З'їзд УДАРу продемонстрував, що Кличко повертається у велику політику. Кличко виступив із ініціативою скликати Національний форум єдності. Також на з'їзді представили економічний план партії та висунули кандидатом на 206 округ секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака. Але політика – це не лише зміст, а й форма. Форма теж була дотримана: значний список іноземних політиків, що надіслали свої відео-звернення (Дональд Туск, Елмар Брок, Карл Нехаммер). Але головне – гості з’їзду з українських політиків: Порошенко, Рудик із "Голосу", представники "Батьківщини" (Тимошенко не змогла за станом здоров'я)", - написав Карасьов.
Експерт дійшов висновку, що "УДАР" незабаром стане центром об'єднання політсил в Україні.
"Схоже, що в українській політиці розгорнулася боротьба: хтось перетягне Кличка на свій бік. Так чи інакше на це натякав кожен гість, що виступав. Сам Кличко у своєму виступі чітко заявив: на вибори "УДАР" піде сам. Тобто ні до кого приєднуватись він не збирається. Це зрозуміло. Але це не виключає моменту, коли приєднуватимуться вже до нього. І тут все може бути дуже цікавим: дуже ймовірно, що найближчим часом саме "УДАР" стане центром об'єднання політсил в Україні", - заявив Карасьов.
Загалом Кличко повертається у велику політику. І цим з’їздом він продемонстрував серйозність своїх намірів, резюмував політолог.
Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.
Також на XXV з’їзді "УДАРу" команда презентувала економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток", який запропонувала вже сьогодні використовувати всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України.
Крім того, з’їзд партії "УДАР Віталія Кличка" висунув кандидата у депутати Верховної ради по 206 округу - голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.