Удар по Києву: в столиці знову зросла кількість постраждалих

Наразі підтверджено загибель внаслідок російської атаки восьми осіб у Києві. Один із загиблих - шестирічна дитина, хлопчик. Кілька десятків постраждалих все ще перебувають у лікарнях.

"Постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно", - написав Кличко.