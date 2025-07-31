Удар по Киеву: в столице снова возросло количество пострадавших

Сейчас подтверждена гибель в результате российской атаки восьми человек в Киеве. Один из погибших - шестилетний ребенок, мальчик. Несколько десятков пострадавших все еще находятся в больницах.

"Пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей. В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно", - написал Кличко.