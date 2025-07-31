Удар по Киеву: в столице снова возросло количество пострадавших

По состоянию на середину дня 31 июля в Киеве снова возросло количество пострадавших от утренней ракетной атаки россиян - 135 человек. Количество погибших осталось без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
Сейчас подтверждена гибель в результате российской атаки восьми человек в Киеве. Один из погибших - шестилетний ребенок, мальчик. Несколько десятков пострадавших все еще находятся в больницах.
"Пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей. В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно", - написал Кличко.
Напомним, что российский режим нанес очередной массированный удар дронами и ракетами по Киеву в ночь на 31 июля. Сильнее всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.
В Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет. Часть улиц и проспектов остаются перекрытыми.
Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.