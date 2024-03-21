Удар по Києву: в районі столиці ППО збила близько 30 ракет

Там зазначили, що попередній ракетний удар по столиці окупантами було здійснено 44 дні тому.

Під час атаки 21 березня росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.

Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на Київ одночасно з різних напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні", - йдеться у повідомленні КМВА.

На цю хвилину достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинки 11 років та чоловіка 38 років. Загиблих немає.