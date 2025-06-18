Удар по Києву: в одному з пошкоджених будинків обвалилися сходи

Обстріл Києва

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські окупанти вдарили по Києву дронами, балістичними і крилатими ракетами.

У Солом'янському районі було пошкоджено багатоповерхівки. По одній із них прилетіла балістична ракета. Вона фактично пробила всі поверхи - з дев'ятого по перший.

Внаслідок цього тільки в тій багатоповерхівці загинули 23 людини. Пошуково-рятувальна операція завершилася через понад 39 годин.

До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС і понад 200 одиниць техніки.

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