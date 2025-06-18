Удар по Киеву: в одном из поврежденных домов обрушилась лестница

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты ударили по Киеву дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В Соломенском районе были повреждены многоэтажки. По одной из них прилетела баллистическая ракета. Она фактически пробила все этажи - с девятого по первый.

В результате этого только в той многоэтажке погибли 23 человека. Поисково-спасательная операция завершилась спустя более 39 часов.

К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники.

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