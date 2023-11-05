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Удар по Керчі. В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил Збройних сил України (facebook.com/kpszsu)
Автор: Сергій Пишкін

Командувач Повітряних сил Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.

"Підтверджую", - написав командувач Повітряних сил використовуючи смайлики ракети, корабля та вогню. 

Що кажуть в ОП? 

"Життя постійно доводить, що Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму не буде", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Удар по Керчі 

4 листопада наші воїни завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Пізніше інформацію підтвердив Стратком ЗСУ. 

Як стверджує "Кримський вітер", на суднобудівному заводі в Керчі було уражено малий ракетний корабель "Аскольд". 

Через деякий час Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари. За його словами, на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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