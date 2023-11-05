Удар по Керчі. В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі

Командувач Повітряних сил Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.
"Підтверджую", - написав командувач Повітряних сил використовуючи смайлики ракети, корабля та вогню.
Що кажуть в ОП?
"Життя постійно доводить, що Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму не буде", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
4 листопада наші воїни завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Пізніше інформацію підтвердив Стратком ЗСУ.
Як стверджує "Кримський вітер", на суднобудівному заводі в Керчі було уражено малий ракетний корабель "Аскольд".
Через деякий час Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари. За його словами, на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр".
Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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