Удар по Керчі. В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі

Командувач Повітряних сил Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.

"Підтверджую", - написав командувач Повітряних сил використовуючи смайлики ракети, корабля та вогню.

Що кажуть в ОП?

"Життя постійно доводить, що Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму не буде", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Удар по Керчі

4 листопада наші воїни завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Пізніше інформацію підтвердив Стратком ЗСУ.

Як стверджує "Кримський вітер", на суднобудівному заводі в Керчі було уражено малий ракетний корабель "Аскольд".

Через деякий час Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари. За його словами, на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.