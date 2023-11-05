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Удар по Керчи. В ВСУ подтвердили поражение российского корабля на судостроительном заводе

Воскресенье 05 ноября 2023 08:50
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Удар по Керчи. В ВСУ подтвердили поражение российского корабля на судостроительном заводе Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (facebook.com/kpszsu)
Автор: Сергей Пышкин

Командующий Воздушными силами Олещук подтвердил поражение российского судна во время вчерашнего удара Вооруженных сил по Керчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николая Олещука.

"Подтверждаю", - написал командующий Воздушными силами используя смайлики ракеты, корабля и огня.

Что говорят в ОП?

"Жизнь постоянно доказывает, что Черноморского флота Российской Федерации в Крыму не будет", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Удар по Керчи

4 ноября наши воины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Позже информацию подтвердил Стратком ВСУ.

Как утверждает "Крымский ветер", на судостроительном заводе в Керчи был поражен малый ракетный корабль "Аскольд".

Через некоторое время Николай Олещук поблагодарил пилотов за успешные удары. По его словам, на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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