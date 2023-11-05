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Удар по Керчі. ЗМІ показали супутникові знімки ураженого заводу й корабля

Неділя 05 листопада 2023 13:13
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Удар по Керчі. ЗМІ показали супутникові знімки ураженого заводу й корабля Фото: Удар по Керчі. ЗМІ показали супутникові знімки ураженого заводу й корабля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На знімках Planet Labs можна побачити місце ураження на заводі в Керчі тимчасово окупованого Криму, а також військове судно, яке також виглядає пошкодженим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"За моїми даними, на 4 листопада в Керчі на момент вибухів перебував тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв уже біля причалу і його доводили до ладу, тому що вже в грудні його мають здати", - розповів "Схемам" капітан 1-го рангу ВМСУ в запасі Андрій Риженко.

Зокрема Риженко додав, що верхня частина "Аскольда" помітно пошкоджена, втім він залишається пока що на плаву.

"Аскольд"

"Аскольд" є малим ракетним кораблем 22800 типу "Каракурт". Він здатний нести до 8 ракет "Калібр". Ураження такого судна, як пояснив Риженко, є важливим для безпеки України.

Фото: Удар по Керчі. ЗМІ показали супутникові знімки ураженого заводу й корабля (t.me/krymrealii/)

Удар по Керчі

Вчора, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований в Керчі. Через деякий час інформація про ураження була підтверджена СтратКомом. Згідно з даними "Кримського вітру", наші воїни вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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