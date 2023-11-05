Удар по Керчі. З'явились нові супутникові знімки ураженого корабля

Сьогодні, 5 листопада, з'явились нові супутникові фото ураженого заводу в Керчі. На знімках можна побачити військове судно, яке було пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Hounds.
Організація отримала нові супутникові знімки доків "Залив" у Криму. Зокрема на сьогоднішньому знімку видно, що сталося щонайменше одне видиме зіткнення з судном.
На знімках також видно два аварійних крани біля корабля, один з яких було додатково доставлено для ліквідації наслідків.
Вчора, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований в Керчі. Через деякий час інформація про ураження була підтверджена СтратКомом.
Згідно з даними "Кримського вітру", наші воїни вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.
Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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